Венс: “Орбан поділився, що Зеленський йому погрожував. Я не міг у це повірити, але це правда” (ВІДЕО)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу розкритикував попередні висловлювання президента Володимира Зеленського на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши їх «абсолютно скандальними» та «абсурдними».

Виступаючи на панелі в Будапешті під час поїздки на підтримку Орбана напередодні виборів 12 квітня, Венс згадав, за його словами, «погрози» Зеленського на адресу угорського прем’єра під час дипломатичного протистояння через блокування Будапештом ключового кредиту ЄС для Києва на €90 млрд

Йдеться про жарт Зеленського, який запропонував дати українським військовим номер телефону “людини, що блокує допомогу”, щоб вони могли з ним “поспілкуватися своєю мовою”.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта різко розкритикував президента України Володимира Зеленського за слова, які стосувалися прем’єр-міністра Угорщини Віктора Обрана. За словами Венса, він «майже не міг повірити», коли Орбан розповів йому про нібито заяву Зеленського щодо готовності «надіслати солдатів до резиденції прем’єра». Після перевірки цієї інформації Венс назвав ситуацію «абсолютно скандальною».

У своєму виступі Венс заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати главі уряду союзної держави, і назвав це неприйнятним втручанням у суверенітет. На цьому тлі він також атакував Брюссель, стверджуючи, що погрози Євросоюзу утримати мільярди євро від Угорщини за її політику щодо кордонів та енергетики є не меншою формою зовнішнього тиску.

Окремо віцепрезидент США згадав конфлікт навколо транзиту російських енергоносіїв, заявивши, що дії української сторони, зокрема перекриття трубопровідних маршрутів, нібито завдали страждань угорському суспільству та могли вплинути на виборчі настрої. Саме це він назвав одним із прикладів того, що Будапешт трактує як зовнішній вплив на внутрішню політику країни.

Водночас Венс підкреслив, що, на його думку, Сполучені Штати ніколи не дозволяли собі шантажувати угорських виборців економічною чи військовою потугою, на відміну від того, як, за його словами, це роблять «брюссельські бюрократи» та окремі уряди. Він закликав угорців сприймати такі сигнали як фундаментальне посягання на власний суверенітет напередодні парламентських виборів.

Окремий акцент Венс зробив на ролі Орбана у війні Росії проти України. За його словами, більшість європейських столиць не зробили для миру й близько стільки, скільки зробив Орбан, оскільки угорський прем’єр, мовляв, здатний чітко пояснити позиції і Києва, і Москви. Венс заявив, що спроба зрозуміти вимоги обох сторін конфлікту — це «не зрада, а необхідна умова миру».

Ця заява пролунала на тлі загострення риторики навколо виборів в Угорщині, де тема війни, відносин із Росією та ставлення до України стала однією з центральних у кампанії.