Цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі: американські ядерні бомбардувальники B-52 вилетіли в бік Ірану (ВІДЕО)

Американські ядерні бомбардувальники B-52 щойно вилетіли з британської авіабази в бік Ірану.

повідомляють що приблизно через 6 годин вони вийдуть на позиції для ударів.



Якщо бомбардувальники вилетіли у напрямку Близького Сходу, орієнтовний час польоту — близько 7 годин, що збігається з дедлайном ультиматуму.



Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть уже цієї ночі завдати найпотужніших ударів по Ірану. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

“Цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі – і її ніколи не вдасться відродити. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде”, – зазначив Трамп.

Видання The Guardian написало про можливий ядерний удар з боку США, хоча Білий дім все заперечує. Різкі заяви президента викликали справжню тряску у його колишніх та чинних радників. За даними NYT, Іран вже відмовився від участі у переговорах про перемир’я через ці погрози.

На тлі цього активно обговорюють заклики Такера Карлсона. Журналіст попросив військових та американську владу втрутитися в ситуацію. Він вважає за необхідне змусити Трампа піти у відставку або позбавити його доступу до ядерних кодів. Карлсон також вимагає ігнорувати злочинні накази про атаки на мирних громадян Ірану.

У Конгресі США демократи закликали до імпічменту Трампа через погрози Ірану.

Тим часом цивільні іранці збираються у живі щити навколо електростанцій, щоб захистити їх від американських ударів.