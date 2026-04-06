Захід України опинився під загрозою: рф готується до атак з території Білорусі

Росія посилила свої ракетні атаки та атаки безпілотників на Україну. Майже 400 далекобійних безпілотників та десятки ракет були спрямовані на цивільні райони по всій Україні. В результаті інциденту загинуло щонайменше шість українських мирних жителів, а понад 46 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє FORBES з посиланням на U.S.NEWS.

Після ракетного та безпілотного удару 24 березня президент України Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація посилить ці атаки на Україну, будуючи нові бази далекого радіуса дії в Білорусі. Зеленський пояснив у своєму акаунті X, що українська влада обговорювала з українськими партнерами атаки російських безпілотників та відносини Росії з Білоруссю. Крім того, український президент стверджував, що Білорусь « все більше залучається до війни Росії », і що європейці повинні бути напоготові.

Згідно з повідомленням Reuters, Росія планує побудувати в Білорусі чотири наземні станції керування далекобійними безпілотниками. Зеленський додав, що українська розвідка виявила, що « Росія має намір продовжувати використовувати територію Білорусі та тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних станцій керування далекобійними безпілотниками ».

Якщо Росія розгорне ці безпілотники в Білорусі, це буде не перший випадок, коли ці дві країни співпрацюватимуть під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З початку військового вторгнення в лютому 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко вітав президента Росії Володимира Путіна та російські війська в Білорусі. Коли спочатку розпочалася повномасштабна війна, білоруський уряд дозволив росіянам завдавати ракетних ударів по Україні з білоруської території. Білорусь також використовувалася як плацдарм для російських військ, звідки російські солдати та техніка перевозилися з Росії до Білорусі, щоб потім вони могли вторгнутися на північ України.

Однак, у міру розвитку війни, Росія скоротила свою фізичну присутність на території Білорусі. Тим не менш, Путін вважає Лукашенка важливим союзником, і російський президент намагався змусити свого білоруського колегу надати більшу допомогу Російській Федерації.

Хоча уряд Білорусі не відправляв білоруських солдатів воювати в Україні, Білорусь та Росія провели кілька військових навчань. Ці заходи допомогли російським військовим залишатися напоготові перед тим, як різні російські батальйони будуть відправлені воювати в Україну. Крім того, Російська Федерація розгорнула в Білорусі балістичні ракети середньої дальності, відомі як «Орешники». Лукашенко стверджував, що ракети були придбані для зміцнення національної безпеки та оборони Білорусі, але оцінки Інституту вивчення війни та Міжнародної мережі стратегічних дій з безпеки показали, що Росія посилює свою військову присутність у Білорусі, тим самим зближуючи дві країни.

Зараз, коли Росія прагне побудувати бази в Білорусі для далекобійних безпілотників, українська влада побоюється, що це надасть росіянам більший доступ для нанесення ударів по території України. Москва знаходиться приблизно за 1500 кілометрів від Києва, що дає українській владі час підготуватися до цих атак. Це також дає українським оборонним силам час захистити своїх громадян, перш ніж безпілотники та ракети досягнуть України. Мінськ, однак, знаходиться лише за 440 кілометрів від Києва. Якщо Росія побудує ці бази в Білорусі для відправки далекобійних безпілотників для атак на Україну, це значно скоротить час реагування України на захист від ударів. Це може призвести до більш смертоносних російських атак на українську інфраструктуру та українських мирних жителів. Це також може призвести до того, що додаткові російські безпілотники потраплять у повітряний простір країн НАТО, що межують з Україною, таких як Польща та Румунія, що призведе НАТО до стану готовності. (Під час триваючого вторгнення Росії в Україну Польща та Румунія повідомили у 2025 році про те, що російські безпілотники потрапляли до їхнього повітряного простору.)

Будівництво цих російських баз для далекобійних безпілотників у Білорусі займе певний час, що свідчить про те, що Україна може відповідно підготувати свою протиповітряну оборону до завершення будівництва цих наземних станцій управління. Тим не менш, можливість таких установок у Білорусі привела українську владу у стан підвищеної готовності. Члени НАТО в Центральній та Східній Європі, такі як Польща, Румунія та країни Балтії, також уважно стежитимуть за ситуацією в Білорусі, якщо Росія побудує бази безпілотників. Очікуючи, що станеться далі, ці країни врахують свою протиповітряну оборону, оскільки вони з тривогою стежать за зростанням відносин Росії з Білоруссю.