Диверсія на газопроводі “Балканський потік”, що постачає паливо до Угорщини: виявлено рюкзаки з вибухівкою та детонаторами

Сербські спецслужби та армія попередили ймовірну диверсію на стратегічному газопроводі, що постачає паливо з Сербії до Угорщини. Неподалік від інфраструктурного об’єкта було знайдено пакунки з вибуховою речовиною.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє місцеве видання Blic.

За словами сербського лідера, небезпечну знахідку виявили вранці поблизу населеного пункту Велебит, за кілька сотень метрів від магістралі, відомої як «Балканський потік» (продовження «Турецького потоку»). Силовики знайшли два рюкзаки та два великі пакети, в яких містилася вибухівка разом із детонаторами. Операцію провели після отримання оперативної інформації про можливу загрозу.

– Ми знайшли сліди, і наша армія та поліція сьогодні вранці недалеко від населеного пункту Велебит, за кілька сотень метрів від газопроводу — називайте його як хочете: “Турецький потік”, “Південний потік”, “Балканський потік” — знайшли, наскільки я зрозумів, два рюкзаки та два великі пакети з вибухівкою з детонаторами… Ми безжально розправимося з кожним, хто насміє загрожувати життєво важливій інфраструктурі, – заявив президент Сербії Александар Вучич.

Наразі на місці тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до закладання вибухівки.

Повідомляється, що Вучич провів термінові консультації з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зазначимо, що цей газопровід є ключовим маршрутом транспортування російського газу до країн Центральної Європи в обхід України.

