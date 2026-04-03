У війську з’явилися тисячі ІТ-посад

26 березня Міноборони України запустило нову роль у війську — IT-фахівці. Вони займатимуться цифровізацією у військових підрозділах у межах системи IT-вертикаль.

Нині в межах цієї моделі відкрили понад 2000 вакансій. DOU розібрався, якими будуть умови служби, скільки етапів співбесід і чим займатимуться IT-фахівці.

Умови відбору і служби

Ідея Міноборони полягає в тому, щоб у кожному підрозділі був свій фахівець, який розуміє потреби військових, допомагає запускати цифрові продукти, збирає відгуки і передає їх розробникам.

Подати заявку можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні фахівці. Для цивільних передбачене залучення через мобілізацію або контракт. Головна вимога — релевантний досвід в IT або управлінні.

Відбір передбачає три етапи:

співбесіда з незалежним HR;

технічне інтерв’ю з профільними експертами;

фінальна співбесіда.

В деяких випадках можливі тестові завдання. Це залежить від рівня підрозділу і кваліфікації кандидата.

За інформацією МО, місце, де служитиме кандидат, визначатимуть під час другого етапу. Зокрема, людина зможе сама обрати структуру або підрозділ, якщо успішно пройде співбесіду з безпосереднім керівником частини. Хоча остаточне рішення все одно буде залежати від результату співбесіди і потреб армії.

Військовим для переходу на іншу посаду також потрібна згода керівника підрозділу. Тому Міноборони їм рекомендуватиме переводитися в межах їхнього підрозділу або корпусу чи виду.

❗ Якщо на одну роль претендуватимуть військовий і цивільний зі схожим рівнем навичок — перевагу віддаватимуть військовому.

Також від статусу кандидата залежатиме те, наскільки швидко він почне працювати на посаді. Так, цивільні повинні будуть обов’язково пройти БЗВП, а всі цифрові офіцери будуть окремо проходити навчання на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та CDTO Campus.

Водночас, якщо військовий претендує на IT-посаду в своїй частині, його можуть призначити за 5 днів.

Посади IT-фахівців будуть на всіх рівнях структури Сил оборони, зокрема в:

структурних підрозділах Міністерства оборони;

Генеральному штабі та апараті Головнокомандувача ЗСУ;

інших органах військового управління;

військових частинах;

підрозділах.

Грошове забезпечення IT-фахівця — 23 000 гривень. Надбавки залежать від посади, звання, вислуги років, місця служби та інших факторів. Нагадаємо, раніше ми більш детально розповідали про те, від чого залежить грошове забезпечення айтівців у війську.

У Міноборони вказують, що нові ролі не передбачають безпосередньої участі у бойових діях. Проте місце служби визначає командування підрозділу, де служить айтівець. Це залежить від посади і завдань. Також можливі відрядження ближче до зони бойових дій.

Якщо посада офіцерська, а кандидат ще не має офіцерського звання — є можливість отримати первинне звання «молодший лейтенант» одночасно з призначенням.

Розмір IT-команди залежить від розміру та завдань підрозділу. Так, у батальйонах — 2 людини, полках і бригадах — по 4, для рівня командувань — від 6 людей.

Кого шукають і що треба робити

До IT-вертикалі набирають не лише технічних спеціалістів у вузькому сенсі, а людей, які зможуть поєднати потреби підрозділів із роботою цифрових продуктів.

Умови відбору і служби

Ідея Міноборони полягає в тому, щоб у кожному підрозділі був свій фахівець, який розуміє потреби військових, допомагає запускати цифрові продукти, збирає відгуки і передає їх розробникам.

Подати заявку можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні фахівці. Для цивільних передбачене залучення через мобілізацію або контракт. Головна вимога — релевантний досвід в IT або управлінні.

Відбір передбачає три етапи:

співбесіда з незалежним HR;

технічне інтерв’ю з профільними експертами;

фінальна співбесіда.

В деяких випадках можливі тестові завдання. Це залежить від рівня підрозділу і кваліфікації кандидата.

За інформацією МО, місце, де служитиме кандидат, визначатимуть під час другого етапу. Зокрема, людина зможе сама обрати структуру або підрозділ, якщо успішно пройде співбесіду з безпосереднім керівником частини. Хоча остаточне рішення все одно буде залежати від результату співбесіди і потреб армії.

Військовим для переходу на іншу посаду також потрібна згода керівника підрозділу. Тому Міноборони їм рекомендуватиме переводитися в межах їхнього підрозділу або корпусу чи виду.

❗ Якщо на одну роль претендуватимуть військовий і цивільний зі схожим рівнем навичок — перевагу віддаватимуть військовому.

Також від статусу кандидата залежатиме те, наскільки швидко він почне працювати на посаді. Так, цивільні повинні будуть обов’язково пройти БЗВП, а всі цифрові офіцери будуть окремо проходити навчання на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та CDTO Campus.

Водночас, якщо військовий претендує на IT-посаду в своїй частині, його можуть призначити за 5 днів.

Посади IT-фахівців будуть на всіх рівнях структури Сил оборони, зокрема в:

структурних підрозділах Міністерства оборони;

Генеральному штабі та апараті Головнокомандувача ЗСУ;

інших органах військового управління;

військових частинах;

підрозділах.

Грошове забезпечення IT-фахівця — 23 000 гривень. Надбавки залежать від посади, звання, вислуги років, місця служби та інших факторів. Нагадаємо, раніше ми більш детально розповідали про те, від чого залежить грошове забезпечення айтівців у війську.

У Міноборони вказують, що нові ролі не передбачають безпосередньої участі у бойових діях. Проте місце служби визначає командування підрозділу, де служить айтівець. Це залежить від посади і завдань. Також можливі відрядження ближче до зони бойових дій.

Якщо посада офіцерська, а кандидат ще не має офіцерського звання — є можливість отримати первинне звання «молодший лейтенант» одночасно з призначенням.

Розмір IT-команди залежить від розміру та завдань підрозділу. Так, у батальйонах — 2 людини, полках і бригадах — по 4, для рівня командувань — від 6 людей.

Кого шукають і що треба робити

До IT-вертикалі набирають не лише технічних спеціалістів у вузькому сенсі, а людей, які зможуть поєднати потреби підрозділів із роботою цифрових продуктів.