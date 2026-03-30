У Харкові ченці московського патріархату гвалтували неповнолітніх дівчат

Правоохоронці встановили причетність двох служителів монастиря до вчинення злочинів сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини.

У ході слідства поліцейські спільно з працівниками УСБУ в Харківській області встановили, що 52-річний рясофорний монах запросив до себе дівчинку, яка співала в церковному хорі. Зловмисник напоїв її, зробив оголені фото на мобільний телефон і вчинив дії сексуального характеру.

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що у жовтні 2024 року 24-річний ієромонах, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив дії сексуального характеру щодо цієї ж неповнолітньої.

✔️ Обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.