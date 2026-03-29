Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Smer-SD) у своєму суботньому зверненні до народу різко розкритикував Європейську комісію (ЄК) та президента України Володимира Зеленського. Причиною є триваюча зупинка транзиту російської нафти трубопроводом “Дружба”, яку прем’єр-міністр назвав навмисним завданням шкоди словацьким інтересам. Фіцо також зазначив, що Словаччина може переглянути свою підтримку подальших пакетів санкцій проти Росії через позицію Брюсселя.

Про це повідомляє видання ta3.

Ви також можете переглянути повну заяву прем’єр-міністра Фіцо тут: https://www.facebook.com/share/v/18GZMZz17S/

За словами прем’єр-міністра, президент України зупинив потік нафти на тій підставі, що трубопровід пошкоджено, але поки що нікого туди не впустив. «Після зупинки транзиту газу це вже другий відверто ворожий та економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. ЄК нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити», – сказав Фіцо.

Прем’єр-міністр розкритикував ЄК за її «подвійні стандарти», коли, за його словами, вона надає пріоритет інтересам України над інтересами країн-членів ЄС. Він зазначив, що тоді як Словаччина отримала від Брюсселя «лист із погрозами» за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, Зеленський отримав «листи, сповнені любові та розуміння ». У зв’язку з цим Фіцо оголосив про жорстку позицію: «Якщо ЄК має намір продовжувати діяти так і надавати пріоритет Україні над Словаччиною, вона повинна забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації чи нашу допомогу у швидкому вступі України до ЄС».

Роберт Фіцо також звернувся до внутрішньополітичних подій, зокрема до з’їзду партії «Прогресивна Словаччина» (PS). Він назвав їх «дітьми», яких цікавить лише «опозиційний фольклор» та виключення зі співпраці. «У боротьбі з корупцією, кумівством та нецільовим використанням коштів ви такі ж надійні, як вода в плетеному кошику», – сказав він прогресистам у зв’язку з їхньою кампанією.

Прем’єр-міністр не пощадив і ХДГ, яку звинуватив у «фарисействі» та невигідній угоді з ПС. «Виборець КДГ має відчути справжню тушковану страву від цієї угоди між дружиною Маєрського та ПС і СаС. І таким чином КДГ на виборах опиниться як тушкована страва, яку зварили нікчемні ПС і СаС», – сказав Фіцо, додавши, що Християнські демократи віддають перевагу співпраці з партіями, які, за його словами, віддають перевагу «десяти гендерам».

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритетом залишаються високі ціни на електроенергію, які загрожують стратегічному виробництву в таких компаніях, як Duslo Šaľa. Він розкритикував ЄК за те, що вона нічого не робить у цій сфері, окрім «сильних слів» та піддається «зеленим фанатикам». «Після Словальця в Ж’яр-над-Гроном має впасти ще один стратегічно важливий виробничий об’єкт, щоб сплячі ляльки в ЄК прокинулися?» – запитує прем’єр-міністр.

Він також відкинув заяви президента AZZZ Растислава Мачунки про те, що уряд відмовиться від заходів, спрямованих на зростання, через зниження преференцій. «Ми не говорили про жодні преференції, навпаки, я висловив переконання, що SMER – SSD переможе на наступних виборах», – підсумував Фіцо, додавши, що уряд докладе всіх зусиль для підтримки економічного зростання, але не на шкоду соціальним стандартам.