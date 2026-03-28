У США спалахнули масштабні протести «No Kings» проти політики Трампа (ВІДЕО)

Демонстранти, які засуджують політику президента США Дональда Трампа, вийшли на вулиці міст по всій країні в суботу, 28 березня, в рамках третього заходу «Без королів», який, як сподіваються організатори, стане найбільшим одноденним протестом в історії США.

Понад 3200 заходів заплановано у всіх 50 штатах та кількох містах за межами США. Два попередні заходи No Kings зібрали мільйони учасників.

Про це повідомляє Reuters.

Співаки Брюс Спрінгстін та Джоан Баез очолять мітинг у столиці штату Міннесота, де очікується збір понад 100 000 людей у ​​районі, який став осередком спалаху через жорсткі заходи Трампа щодо нелегальної імміграції та вторгнення федеральних імміграційних агентів у міські центри, очолювані демократами.

Інші великі мітинги відбуваються в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні, але дві третини заходів відбуваються за межами центрів великих міст, що майже на 40% більше для менших громад, ніж під час першої мобілізації руху в червні минулого року, повідомили організатори.

На Національній алеї у Вашингтоні натовп скандував продемократичні гасла та тримав плакати проти Трампа. Біля одного багатоповерхового будинку для людей похилого віку в Чеві-Чейз, штат Меріленд, група літніх людей на інвалідних візках тримала плакати, що закликали проїжджаючі машини «Чиніть опір тиранії», «Сигналіть, якщо хочете демократії» та «Позбудьтеся Трампа».

В Остіні, штат Техас, духовий оркестр забезпечував музику, коли протестувальники зібралися біля мерії перед маршем центром міста.

Тисячі людей зібралися в центрі Мангеттена, де актор Роберт Де Ніро, один з організаторів, заявив, що «були й інші президенти, які перевіряли конституційні межі своєї влади, але жоден з них не становив такої екзистенційної загрози нашим свободам та безпеці».

«Визначальною історією мобілізації цієї суботи є не лише кількість людей, які протестують, а й місце, де вони протестують», – сказала Лія Грінберг, співзасновниця Indivisible, групи, яка минулого року започаткувала рух «Без королів» і керувала плануванням суботніх заходів.

Ці мітинги відбуваються на тлі падіння рейтингу схвалення Трампа до 36%, що є найнижчим показником з моменту його повернення до Білого дому, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos .

Речник Національного республіканського комітету Конгресу розкритикував політиків та кандидатів від Демократичної партії за підтримку мітингів.

Протестувальники також приносили з собою прапори України на марш. Один з протестувальників у Вашингтоні, Джон Беар, розповів, що він хоче “нагадати” іншим людям про Україну.

“Дуже надихає те, як вони протистоять Росії і, знову ж таки, демократії. Я ніколи не усвідомлював, наскільки рідкісні демократії у світі, поки, здається, Трамп не став президентом”, — розповів учасник протесту.

За його словами, адміністрація Трампа мала б надсилати усі боєприпаси, які надсилає на війну проти Ірану, до України.

Ще одна з учасників протесту, Барбара, принесла з собою прапор України. Вона розповіла, що їй не подобається політика адміністрації Трампа щодо України.

“Я б хотіла, щоб ми залишилися при оригінальному плані щодо допомоги Україні, але наш бажаючий стати диктатором (Трамп — ред.) грає у маніпулятивні ігри. Він шахрай та брехун”, — повідомила учасниця.

Барбара додала, що її не влаштовує політика Трампа в цілому.

“Нас усіх психологічно знущають. Клянусь, це хаос заради хаосу, і людям потрібно ігнорувати, перестати реагувати. Перестати сперечатися з людьми, які не розуміють цього”, — розповіла протестувальниця.

«Ці мітинги «Ненависть до Америки» – це місце, де найжорстокіші та найбожевільніші фантазії крайніх лівих отримують мікрофон, а демократи Палати представників – свої накази», – заявив речник Майк Марінелла.



З огляду на проміжні вибори, які відбудуться пізніше цього року в США, організатори кажуть, що спостерігають сплеск кількості людей, які організовують антитрампівські заходи та реєструються для участі в таких штатах, як Айдахо, Вайомінг, Монтана та Юта, де панують республіканці.

Конкурентні приміські райони, які допомогли вирішити результати національних виборів, демонструють «величезне» зростання інтересу, сказав Грінберг, наводячи як приклади округи Бакс і Делавер у Пенсильванії, Іст-Кобб і Форсайт у Джорджії, а також Скоттсдейл і Чандлер в Аризоні.

«Виборці, які вирішують вибори, люди, які стукають у двері, реєструють виборців та займаються перетворенням протестів на владу, вони зараз виходять на вулиці і розлючені», – сказала вона.

У північній Вірджинії, недалеко від Вашингтона, округ Колумбія, кілька сотень людей почали збиратися в суботу поблизу Арлінгтонського національного кладовища перед запланованим маршем через річку Потомак до Національної алеї столиці.

Деякі водії, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки, але інші сповільнювали рух, щоб вилаяти протестувальників.

«Ви всі ідіоти», — крикнув один чоловік зі своєї машини.

57-річний Джон Але, колишній підрядник з кондиціонування та опалення, розповів, що він проїхав 20 хвилин від свого будинку у Вірджинії, щоб приєднатися до маршу.

«Те, що відбувається в цій країні, неприйнятне», – сказав він. «Середній клас, маленькі люди, більше не можуть дозволити собі жити. А він (Трамп) порушує норми, те, що дозволяло нам функціонувати як країні».

Рух «Без королів», запущений минулого року, у день народження Трампа, 14 червня, зібрав приблизно від 4 до 6 мільйонів людей на приблизно 2100 сайтах по всій країні. Друга мобілізація в жовтні охопила приблизно 7 мільйонів учасників у понад 2700 містах, згідно з аналізом краудсорсингу, опублікованим відомим журналістом даних Дж. Елліоттом Моррісом.

Ця жовтнева подія була значною мірою спричинена негативною реакцією на припинення роботи уряду, агресивними репресіями федеральних імміграційних органів та розгортанням військ Національної гвардії у великих містах.

Суботні події відбуваються на тлі того, що, за словами організаторів, було закликом до дій проти бомбардувань Ірану США та Ізраїлем, конфлікту , який триває вже чотири тижні.

45-річна Морган Тейлор відвідала протест у Вашингтоні разом зі своїм 12-річним сином і сказала, що її розлютили військові дії Трампа в Ірані, які вона назвала «дурною війною».

«Ніхто на нас не нападає», — сказав Тейлор. «Нам там не потрібно бути».