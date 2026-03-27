В Києві затримали “юного орла” – Поплавського

Служба безпеки, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора ліквідували масштабну схему привласнення державних коштів, виділених на фінансування вищої освіти в Україні. За результатами комплексних заходів у Києві викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом одного із відомих столичних закладів вищої освіти.

За даними слідства, фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років.

При цьому загалом у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн гривень для забезпечення освітнього процесу.

Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину з одержаної суми.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.