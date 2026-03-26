Зрада батьківщини: поліція Словаччини розпочала розслідування щодо Роберта Фіцо

У ліберальній словацькій партії “Свобода і солідарність” (SAS) заявили, що поліція розпочала розслідування за їхньою заявою щодо можливого скоєння держзради та інших злочинів прем’єром Робертом Фіцо за його рішення щодо аварійного імпорту електроенергії Україні.

Браніслав Грьолінг оголосив, що за підсумками розгляду їхньої заяви про можливе скоєння держзради та інших злочинів прем’єром Фіцо почали відповідне розслідування. 

“Поліція почала розслідування щодо Фіцо. Місяць тому я подав кримінальну скаргу щодо Роберта Фіцо за фактами держзради та інших злочинів. Окрім моїх колег із SaS, до неї приєдналися понад 13 тисяч громадян, що зробило її найбільшою кримінальною скаргою в історії”, – нагадав Грьолінг. 

За його словами, скарга перейшла від Генпрокуратури до регіональної прокуратури, а потім – до поліції, де почали відповідне розслідування. 

