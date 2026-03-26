В Києві буде вулиця легендарного азовського розвідника – Василя Копаня

Про це повідомив один з командирів корпусу “Азов” – Святослав Паламар “Калина”.

Саме в День Національної гвардії України в місті Києві буде вулиця легендарного азовського розвідника, підполковника Василя Копаня — друг «Незнайка», Героя України.

Дякую громаді міста та депутатам, які підтримали це рішення під час голосування.

Дякую побратимам, які боролись за перейменування вулиці.

Це був воїн, патріот і офіцер, який усе своє життя присвятив служінню Україні.

Це був чоловік із тієї сталевої когорти українських воїнів, для яких честь, вірність і обов’язок — не гасла, а спосіб життя.

Такі імена мають жити не лише в нашій пам’яті, а й у назвах вулиць українських міст.

Вічна шана і пам’ять Герою.