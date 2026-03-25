Єврокомісія заморозила позику Угорщини на переозброєння через її вето на кредит для України

Європейська комісія “заморозила” схвалення кредитного плану Угорщини на переозброєння за програмою SAFE через її блокування виділення кредиту на 90 млрд євро для України.

Про це повідомляють “Європейська правда”, польське видання RMF24.

У середу, 25 березня, стало відомо, що Єврокомісія схвалила оборонні плани Франції та Чехії – таким чином залишивши “замороженим” лише план Угорщини з 19 країн ЄС, які висловили бажання долучитися до механізму SAFE.

Неназваний дипломат ЄС повідомив у коментарі RMF24, що неофіційною причиною цієї затримки є блокування Угорщиною 90-мільярдного кредиту Україні.

“Європейській комісії важко погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип “лояльної співпраці” та блокує гроші для країни, яка воює з Росією”, – пояснив дипломат.

За словами журналістів, Будапешт “дуже зацікавлений” ​​в отриманні коштів за програмою SAFE, вимагаючи понад мільярд євро більше, ніж пропонує Брюссель.

Водночас речник Єврокомісії Тома Реньє повідомив кореспондентці “Європейської правди”, що план для Будапешта ще оцінюється, і буде схвалений, щойно завершиться процес оцінки.

Нагадаємо, 19 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом”Дружба”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом “Дружба”, оскільки у неї “закінчаться гроші”.

А 25 березня Орбан оголосив про припинення постачання газу до України до відновлення транзиту через “Дружбу”.