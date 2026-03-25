Новини світу Політика Суспільство

Трамп відкрито підтримав Орбана і закликав угорців голосувати за партію “Фідес”

  • admin
Президент США Дональд Трамп публічно закликав угорців голосувати за премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня.

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Президент написав, що Орбан є «справжнім другом, бійцем і переможцем», який має його «повну й абсолютну підтримку». Він також наголосив, що прем’єр «ніколи не підведе свій народ», і пообіцяв залишатися з ним «до кінця».

Крім того, Трамп додав, що за його керівництва відносини між США та Угорщиною досягли «нових висот співпраці». Він також нагадав, що вже підтримував Орбана на виборах у 2022 році, і назвав честю зробити це знову.

За словами американського президента, Орбан — «сильний і впливовий лідер», який працює над захистом країни, розвитком економіки, створенням робочих місць і боротьбою з нелегальною міграцією.

Нагадаємо вам, що парламентські вибори в Угорщині почнуться 12 квітня. Уперше за 16 років Орбан може втратити владу, адже, за даними соціологічних опитувань, поки що лідирує опозиційна партія “Тиса” на чолі з Петером Мадяром.

Переглядів: 10

