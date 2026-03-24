Олександр Музичко: 12 років без Сашка Білого

Рівно дванадцять років тому, у ніч із 24 на 25 березня 2014 року, від рук псів режиму загинув координатор «Правого сектору» на Заході України Олександр Музичко, більш відомий як «Сашко Білий».

Цього дня у вічність відійшла легендарна постать — людина, для якої Українська Національна Революція була не гаслом, а справою життя.

Активний учасник націоналістичного руху, член УНА-УНСО, координатор «Правого сектору», він ще у 1994 році вирушив на охоплену війною чеченську землю. Там командував загоном «Вікінг» у складі армії Джохара Дудаєва. За мужність і відвагу був відзначений званням Героя Чеченської Нації, а його ім’ям назвали одну з вулиць Грозного.

Під час Революції Гідності брав активну участь у боротьбі. З січня 2014 року очолював силовий блок «Правого сектора» на Заході України. Після повалення режиму Януковича продовжив боротьбу — вже за справжню, а не декоративну революцію.

Протягом життя Музичко зазнавав переслідувань, а влада намагалася дискредитувати його, нав’язуючи образ «злочинця» та «свавільника». Саме таким його прагнули залишити в пам’яті.

Але він залишився іншим — безкомпромісним борцем, для якого Україна була понад усе.

Вічна пам’ять і Царство Небесне.