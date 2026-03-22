Іран продемонстрував здатність уражати ракетами Лондон, Париж та Берлін

Іранський режим здійснив запуск балістичних ракет, дальність дії яких дозволяє досягати західноєвропейських столиць, включаючи Лондон, Париж та Берлін.

Тегеран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані, і це серйозне попередження для безпеки Європи, оскільки ця база розташована приблизно на такій самій відстані від Ірану, як Лондон чи Париж. Про це пише The Times, посилаючись на дипломатичні та розвідувальні джерела.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що це був перший випадок з початку операції, коли Іран запустив ракету, здатну досягти відстані близько 4000 км.

Водночас точно невідомо, чи дійсно ці ракети здатні досягти Дієго-Гарсії. Згідно з повідомленнями, перша ракета була перехоплена ракетою, випущеною з американського військового корабля. Друга впала, пролетівши близько 3200 км, приблизно за 640 кілометрів від американо-британського форпосту на островах Чагос, де базується близько 100 британських військовослужбовців.

Один із дипломатів повідомив The Times, що, судячи з усього, метою Ірану не було завдання удару по Дієго-Гарсії – скоріше, ракети були запущені як попередження Великій Британії та європейським союзникам, які висловлювали підтримку операціям США та Ізраїлю щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки.

“Іран хоче, щоб Європа залишалася поза конфліктом”, – сказав співрозмовник видання.

Він додав, що ракета, ймовірно, є типом зброї, раніше невідомим в арсеналі Ірану: “Якщо ракета буде запущена з півночі Ірану, її дальність дії може охопити всю Європу”.