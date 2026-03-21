В Чехії антиізраїльське угруповання влаштувало теракт на оборонному підприємстві, яке виробляє дрони для України

У ніч проти 20 березня в Чехії сталася пожежа на одному з оборонних підприємств, яке виробляє дрони для України. Правоохоронці розглядають інцидент як теракт після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність, повідомляє Reuters.

Уранці 20 березня чеські пожежники повідомили про виїзд на виклик щодо пожежі на складі в місті Пардубіце, яке знаходиться за 120 км від Праги.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що відповідальність за інцидент взяла на себе протестна група, що виступає проти військової операції Ізраїлю в секторі Гази. Угруповання заявило, що підпалило «ключовий виробничий центр» ізраїльської зброї в Пардубіце, аби «покласти край його участі в геноциді в Газі».

Чеська оборонна компанія LPP Holding, приміщення якої постраждало під час пожежі, заперечила зв’язок із виробництвом ізраїльських дронів. Вони зазначили, що плани на співпрацю з ізраїльською компанією, які були оголошені в 2023 році, так і не були реалізовані.

«На нашому підприємстві ніколи не виробляли ізраїльських дронів», — заявили в компанії.

Після публікації повідомлень про підпал поліція почала перевірку заяв протестної групи, а згодом повідомила, що розслідує інцидент як теракт.

Лідер ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) Мартін Ондрачек повідомив Укрінформу, що пожежа не вплине на постачання Києву безпілотників, зокрема тієї партії, збір на яку планувалося закрити в неділю.

«Власники компанії підтвердили нам, що постачанню дронів зі збору, який ми закриваємо в неділю, нічого не загрожує», — сказав Ондрачек.

Він уточнив, що метою збору було зібрати 25 мільйонів крон на закупівлю 25 безпілотників, які волонтери назвали Дика свиня (Divoká svině). У проєкті брали участь понад 6250 чеських донорів.

Мова йде про ударні дрони MTS 40, розроблені та виготовлені чеською компанією LPP. Вони оснащені унікальною оптичною навігаційною системою, яка не потребує GPS-сигналу або дистанційного керування під час польоту до цілі. Дальність польоту апарату становить 600 кілометрів, він працює на бензиновому двигуні і може розвивати швидкість до 160 км/год. Зазвичай ці дрони оснащуються термобаричною фугасною бойовою частиною вагою до 12 кг. Постачання включає пускову катапульту, боєприпаси та інше обладнання.