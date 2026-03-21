В “Охматдиті” провели коридор пошани для 13-річного Івана, що став посмертним донором

У НДСЛ «Охматдит» провели коридор пошани для 13-річного Івана, який став посмертним донором.

Хлопець був госпіталізований із тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри всі зусилля лікарів, відповідно до встановлених критеріїв було діагностовано смерть мозку.

У момент, коли біль втрати неможливо передати словами, батьки Івана прийняли надзвичайно складне і водночас мужнє рішення — дали згоду на посмертне донорство.

«Я багато років слідкую за діяльністю лікаря, який проводить трансплантації. Коли ми з батьком Івана зрозуміли, що сталося непоправне, однією з перших думок було — донорство. Що хоча б один орган може врятувати чиєсь життя. Мені здається, що це був його вибір… Іван завжди був дуже добрим і щедрим. Він воїн світла, воїн добра», — ділиться мама хлопчика Оксана.

Завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали четверо пацієнтів, які перебували у листі очікування на трансплантацію.

Посмертне донорство — це складне, але надзвичайно важливе рішення, яке дає можливість врятувати життя іншим навіть у момент непоправної втрати.

Медичні працівники провели Івана коридором пошани з глибокою повагою та вдячністю.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині.

Дякуємо за силу цього рішення.