У Франції екснардепу — бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» — офіційно вручили підозру у справі про виведення понад 500 млн грн.

У Парижі, в межах міжнародної правової допомоги, французькі правоохоронці разом з українськими прокурорами та слідчими ДБР повідомили про підозру колишньому народному депутату — фактичному власнику банку, що нині ліквідується.

Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату в особливо великих розмірах і відмивання коштів. Одразу після вручення підозри його допитали як підозрюваного.

За версією слідства, він контролював понад 96% банку і вибудував ієрархічну схему з топменеджменту. Через неї системно виводили гроші — через фіктивні кредити, гарантії та мережу підконтрольних компаній, у тому числі за кордоном. Фактично йдеться про використання коштів вкладників і рефінансування НБУ в особистих інтересах. Збитки — понад 519 млн грн. Підозру вдалося вручити завдяки координації українських і французьких органів. Сигнал простий: географія не рятує. Сам підозрюваний назвав справу політичною.