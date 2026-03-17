Економіка

Україна погодилась відкрити нафтопровід “Дружба” для Угорщини та Словаччини

  • admin
Україна прийняла пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги в ремонті трубопроводу «Дружба». Про це зазначено в листі Володимира Зеленського до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Ради ЄС Антоніу Кошти, який є у розпорядженні «Суспільного».

Що ще відомо? Президент України також написав, що Бродівську насосну станцію відремонтують приблизно за півтора місяця. За словами Зеленського, постачання нафти відновиться, якщо РФ не атакуватиме знову.

Читайте також:  Угорщина продовжить постачати електроенергію Україні задля "уникнення ускладнень для угорської громади на Закарпатті" (ВІДЕО)

Що передувало? У січні 2026 року росіяни обстріляли трубопровід «Дружба». Внаслідок цього транзит нафти територією України зупинився. Також у результаті заборони на транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» Угорщина та Словаччина зупинили експорт дизеля до України.

Переглядів: 5

Читайте також: