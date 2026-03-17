Україна погодилась відкрити нафтопровід “Дружба” для Угорщини та Словаччини

Україна прийняла пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги в ремонті трубопроводу «Дружба». Про це зазначено в листі Володимира Зеленського до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Ради ЄС Антоніу Кошти, який є у розпорядженні «Суспільного».

Що ще відомо? Президент України також написав, що Бродівську насосну станцію відремонтують приблизно за півтора місяця. За словами Зеленського, постачання нафти відновиться, якщо РФ не атакуватиме знову.

Що передувало? У січні 2026 року росіяни обстріляли трубопровід «Дружба». Внаслідок цього транзит нафти територією України зупинився. Також у результаті заборони на транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» Угорщина та Словаччина зупинили експорт дизеля до України.