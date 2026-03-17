Мільйони в тіні: на Закарпатті накрили схему нелегальних поїздок до Чехії

За оперативною інформацією, упродовж 2024-2026 років перевізником здійснено перевезення понад 200 тисяч пасажирів, при цьому податки та обов’язкові платежі з отриманих доходів до бюджету не сплачувалися.

За даними слідства, компанія-перевізник фактично здійснювала господарську діяльність на території України без сплати відповідних податків. Продаж квитків через офіційні каси автостанцій фактично не здійснювався, пасажири бронювали їх онлайн.

Для прикриття злочинної схеми квитки формально реалізовувалися через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців в Інтернеті. Оплату здійснювали вже під час поїздки водіям як в національній, так і в іноземній валюті. Такі операції не відображалися у звітності, а відтак не сплачувалися податки. Крім того, посадка на рейс відбувалася за межами автостанції, де і проходило прийняття оплати за проїзд.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно детективами ТУ БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки та вилучили:

• 10 000 доларів, 30 000 євро, 15 000 грн та 20 000 чеських крон;

• мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації;

• фінансово-господарські документи;

• шляхові листи, відомості про продані квитки;

• зошити та блокноти із чорновими записами.

Крім того, правоохоронці провели огляд автобуса, яким здійснювалися міжнародні перевезення до Чеської Республіки. Під час огляду вилучено документи щодо перевезення пасажирів, 20 000 грн та 4 000 чеських крон, а також мобільний телефон із даними про здійснення рейсів.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.