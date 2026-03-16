Самоочищення СБУ: Внутрішня безпека Служби затримала двох високопосадовців обласних управлінь СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тис. доларів США з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Реалізація відбулася у межах системної роботи Служби безпеки щодо самоочищення відомства.

«Самоочищення Служби – наш пріоритет. Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників «схем» – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах», – зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника «на гарячому» під час передачі понад 270 тис. доларів США.

При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.