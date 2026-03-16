На Буковині прикордонники викрили родинний «бізнес» на контрафактних сигаретах: вилучено товару на понад 30 мільйонів гривень

Офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про те, що родина, яка мешкає в Чернівецькій області, здійснює протиправну діяльність.

Ділки накопичували контрафактні підакцизні товари з метою їх подальшої реалізації. Правоохоронці зібрали матеріали про незаконну бізнес-схему та в рамках відкритого кримінального провадження провели санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів.

В результаті обшуків виявлено та вилучено понад 210 тисяч пачок сигарет різних брендів без марок акцизного податку та 140 літрів спирту. Загальна сума оцінки вилученого складає понад 30 мільйонів гривень.

Головним фігурантам справи оголошено про підозру за статтею 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Заходи проводились спільно з представниками ТУ БЕБ в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

