Спецслужби рф готували вбивство бригадного генерала Андрія Білецького

Правоохоронці запобігли вбивству командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького за замовленням російських спецслужб. Агент росіян готував ракетно-бомбовий удар по українському командиру, коли той перебував у зоні бойових дій.

За даними правоохоронців, агентом виявився оператор БпЛА з іншої бригади, яка виконує завдання в Харківській області. росіяни завербували його через колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф.

Фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття Білецького на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію в колег по службі.

У межах свого завдання він мав «злити» росіянам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл. Для конспірації зв’язку з рф агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

СБУ викрила чоловіка ще на початковому етапі його шпигунської діяльності, а потім поетапно документувала його контакти зі спецслужбами рф та убезпечила локації відповідних Сил оборони.

Як вказують у СБУ, запобігти спробі вбивства Білецького вдалося за сприяння головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра).

«Крота» затримали на території гарнізону й повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за яку йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Він перебуває під вартою.