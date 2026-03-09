На Прикарпатті поранено двох військовослужбовців ТЦК

Сьогодні, у понеділок 9 березня, близько 06:30 ранку на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району під час проведення заходів з оповіщення громадян України мобілізаційного віку військовозобов’язаний влаштував різанину, нанісши двом військовослужбовцям 1-го відділу Калуського РТЦК та СП ножові колото-різані рани: одному в область шиї, іншому – у руку та плече.

Подія трапилась в момент, коли останні разом з представником правоохоронних органів намагалися уточнити у нападника військово-облікові документи. Однак, чоловік вдався до втечі і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Військовослужбовців ТЦК та СП доставлено до лікарні, де їм надано необхідну медичну допомогу, життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Нападника розшукує поліція. Нагадаємо, що напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків тягне за собою сувору кримінальну відповідальність: до 5–12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину (ст. 114-1 та 350 КК України).