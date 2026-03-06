6 березня 2022 р. загинув від рук рашистів Паша Лі – український актор театру і кіно, співак, композитор

З початком повномасштабної агресії росії він приєднався до волонтерів. Вони координували питання евакуації, розвозили гуманітарну допомогу літнім людям, реагували на критичні ситуації, допомагали тим, хто не міг про себе подбати. Паша Лі загинув в Ірпені від обстрілу рашистів, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами, які були поранені і вижили.

“Всі, хто хоч один раз зустрічався з ним, підпадав під його всеохоплюючу доброту. Доброту розумної, талановитої людини. Він одразу ставав рідним.”, – писала про Пашу @Ада Роговцева, яка грала з ним у виставах. У виставі “Будьте, як вдома” він грав з 2014 до 2022 р. Нині виставу присвячують йому.

Колеги і друзі згадують його як талановитого актора і патріота, який надихав багатьох своїми вчинками й творчістю.

“Навколо Паші завжди збиралося велике коло людей. Він умів знайти підхід до кожного, і є багато людей, які могли б сказати, що Паша – його рідна душа. Він кожного вмів відчувати. Кожного по-різному і по-своєму.”, – згадувала хореографка Еллона Біргер.

Народився Павло Лі в Євпаторії, в родині тата Романа Лі, музиканта і мами Марії, спортсменки. З дитинства Павло цікавився театром. Ще в садочку грав головні ролі на святкових ранках, а в школі відвідував репетиції дитячого театру. Коли до Євпаторії приїхали представники Київської дитячої академії мистецтв, вони помітили Пашу і запросили навчатися у Києві. Разом з мамою він переїхав в Ірпінь під Києвом. Після навчання почав акторську кар’єру: кіно, реклама, дубляж. Павло співав і писав музику, був актором академічного камерного театру “Колесо”.

Впізнавати Павла почали після першого українського трилера “Штольня” Любомира Левицького. Останній фільм з Павлом – “Мирний-21” Ахтема Сеітаблаєва – глядачі побачили вже після загибелі Паші.

“За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!”, – останній пост Паші Лі у ф/б.

Павла Лі за поданням Національної спілки журналістів України було нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).

Похований Паша Лі у Ворохті на Прикарпатті, звідки походить і де живе його мама Марія.

Світла пам’ять.

Підготовлено за матеріалами з відкритих джерел.