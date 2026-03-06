Чи може Дональд Трамп врятувати Віктора Орбана?

Поки прем’єр-міністр Угорщини відстає в опитуваннях, ключові фігури руху MAGA мобілізуються, щоб підтримати свого найвідданішого європейського союзника.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикається з найскладнішими виборами за всі 16 років свого правління, і президент США Дональд Трамп разом із рухом MAGA мобілізуються, щоб допомогти йому. Опитування показують, що угорський лідер наразі відстає від свого колишнього союзника, який став головним суперником – Петера Мадяра. Той зумів скористатися розчаруванням виборців через рекордну інфляцію, економічний застій і низку політичних скандалів. Оскільки домінування Орбана опинилося під питанням, адміністрація Трампа та провідні діячі MAGA активізувалися, щоб підтримати політика, якого вони вважають своїм найнадійнішим ідеологічним союзником у Європі.

Для представників MAGA Орбан – не просто партнер, а джерело натхнення. Його жорстка позиція щодо міграції, боротьба з університетами та «вок-культурними» інституціями, конфлікти з Брюсселем і скептичне ставлення до України давно подаються американськими консерваторами як модель управління.

«Ми були Трампом ще до Трампа», – хизується сайт Conservative Political Action Conference (CPAC) у Будапешті. А у червні 2024 року віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито відзначив Орбана, заявивши, що угорський прем’єр «прийняв розумні рішення, з яких ми можемо повчитися у США».

І, як видно, вони справді повчилися. «Ми увійшли до системи розробки політики команди Трампа. Ми глибоко залучені до неї», – заявляв Орбан на мітингу в Угорщині під час президентської кампанії у США 2024 року. Угорський уряд і пов’язані з ним аналітичні центри – такі як Századvég Foundation і Danube Institute – також мають тривалі зв’язки з союзними Трампу think tank-ами, зокрема Heritage Foundation, обмінюючись дослідженнями, ідеями та експертами.

Понад усе союзники президента США хвалять Орбана не лише за його політику, а й за його відданість – на відміну від інших політиків, симпатичних MAGA. Наприклад, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні вони критикують за підтримку України та готовність співпрацювати з колишнім президентом Джо Байденом між двома президентськими термінами Трампа. «Орбан доклав чимало зусиль, щоб залишатися лояльним Дональду Трампу, коли той був поза владою і фактично списаний з політики», – сказав Бенджамін Гарнвелл, соратник колишнього стратега Трампа Стіва Беннона.

Тепер MAGA віддячує взаємністю, мобілізуючи всі можливі ресурси для підтримки людини, яку Трамп колись назвав у великому дописі в соцмережах «справді сильним і потужним лідером, який досягає феноменальних результатів для Угорщини». Під час недавнього візиту до Будапешта державний секретар США Марко Рубіо ще раз підкреслив підтримку Трампа, заявивши, що відносини між США та Угорщиною входять у «золоту еру» і пообіцяв фінансову допомогу країні, якщо це буде потрібно – але лише за умови, що Орбан залишиться при владі.

«Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, тому що ваш успіх – це наш успіх», – сказав Рубіо. Візит головного дипломата США демонструє, наскільки серйозно адміністрація ставиться до квітневих виборів в Угорщині.

«Для MAGA два найважливіші вибори цього року – це вибори в Угорщині та проміжні вибори у США», – сказав Тімоті Еш із британського аналітичного центру Chatham House. Крім того, ветеран-республіканський стратег Джон Маклафлін, який працював на всіх трьох президентських кампаніях Трампа, проводить опитування для Орбана. Усе це відбувається тому, що поразка угорського прем’єра стала б ударом по глобальному популістському руху, навіть попри те, що Вашингтон активізує підтримку інших подібних політичних сил у Європі.

«Це сприймалося б як ідеологічна або інтелектуальна поразка, якщо він програє», – сказав Френк Фуреді, союзник Орбана та керівник брюссельського підрозділу урядового угорського коледжу Mathias Corvinus Collegium (MCC).