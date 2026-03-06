У Празі розшукують зниклого 57-річного українця

У Празі розшукують 57-річного громадянина України Андрія Яроцького, який зник безвісти. До пошуків долучилися правоохоронці, а родина просить допомоги у встановленні його місцеперебування.

За наявною інформацією, чоловік зник у суботу, 28 лютого. Він пішов на зустріч і не повернувся додому. Востаннє виходив на зв’язок о 20:21 того ж дня, після чого його телефон став недоступним. На момент зникнення чоловік був одягнений у білу пухову куртку без каптура, чорні джинси та кепку. Відомо, що він проживає у районі Долні Почерниці.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування зниклого, просять повідомити поліцію за номером 158.