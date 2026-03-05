Танці на місці пам’яті загиблих воїнів: у Києві іноземця притягнули до відповідальності

У центрі столиці чоловік влаштував танці просто на території «Народного меморіалу» на Майдані Незалежності, де люди вшановують полеглих захисників України. Своє відео він ще й опублікував у соцмережах. На ролик натрапили правоохоронці під час моніторингу мережі. Особу порушника встановили — ним виявився 40-річний іноземець, який уже кілька років живе в Україні.

Поліцейські розшукали чоловіка та склали на нього адмінпротокол за дрібне хуліганство. Також ініційовано питання про можливу заборону йому в’їзду до України.