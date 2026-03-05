На Львівщині вшанували пам’ять Романа Шухевича

У селі Білогорща на Львівщині відбулися пам’ятні заходи з нагоди 76-ї річниці загибелі Головного командира Української повстанської армії, генерал-хорунжого Романа Шухевича.

Біля пам’ятника діяча зібралися представники влади, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону та Західного регіонального управління, представники духовенства і громадськості.

Захід розпочався хвилиною мовчання на знак пошани до всіх, хто віддав життя за свободу України. Після цього учасники поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятника Роману Шухевичу.

У виконанні оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного прозвучав Державний Гімн України. Далі священнослужителі різних конфесій відслужили екуменічну панахиду.

Завершився захід виконанням славня УПА у виконанні Галицького академічного камерного хору.