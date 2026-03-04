Росіяни збили свій гелікоптер: екіпаж потрапив на концерт до кобзона

У ніч на 4 березня в Ростовській області Росії під час відбиття атаки безпілотників був збитий військовий гелікоптер Мі-8, який належав Міністерству оборони РФ. Про це повідомило російське незалежне медіа ASTRA з посиланням на місцевих жителів та джерела в екстрених службах.

За наявною інформацією, гелікоптер впав на сарай фермера в хуторі Дудки Міллеровського району. Після падіння борт загорівся, вогнем також було знищено господарську будівлю. За даними джерел у МНС РФ, унаслідок інциденту загинули троє членів екіпажу. Мирні жителі не постраждали. Журналісти ASTRA також зв’язалися з фермером, на територію якого впав гелікоптер. Він повідомив, що з ним усе гаразд, після чого відмовився від подальших коментарів. Хутір Дудки розташований приблизно за 2,5 кілометра від військового аеродрому “Міллерово”. Раніше про втрату гелікоптера під час роботи російської ППО по українських безпілотниках повідомляли Z-пабліки та місцеві жителі у чатах. Водночас губернатор регіону у своєму офіційному повідомленні не згадав про втрату гелікоптера і загибель військових, зазначивши лише, що під час атаки безпілотників у двох районах області ніхто з цивільних не постраждав.

