Угорська компанія MOL заявила, що отримала українську нафту через нафтопровід «Дружба» після атаки

3 березня (Reuters) – Угорська компанія MOL імпортувала близько 35 000 тонн української сирої нафти через нафтопровід «Дружба» на прохання Києва після удару та пожежі поблизу трубопроводу наприкінці січня, повідомив виконавчий голова компанії Жолт Гернаді в ефірі комерційного телеканалу ATV.

Представники української промисловості не надали негайного коментаря у відповідь на запит. Постачання нафти до Угорщини та Словаччини – єдиних країн Європейського Союзу, які все ще імпортують російську нафту – через цей трубопровід були призупинені з 27 січня після того, як, за словами Києва, Росія здійснила атаку на насосні станції на заході України.

Угорщина та Словаччина заявляють, що Україна не відновлює роботу трубопроводу з політичних причин, що спонукало Будапешт блокувати нові санкції ЄС проти Росії. Київ натомість повідомляє, що ремонтні роботи потребують часу.

Минулого тижня Reuters, посилаючись на три джерела в галузі, повідомило, що до пошкодження через нафтопровід «Дружба» експортували певні обсяги української нафти та значно більші обсяги російської сирої нафти.

Гернаді зазначив, що в MOL вважають, що сам трубопровід не зазнав пошкоджень.

«Коли почалася пожежа… з інших сховищ почали перекачувати українську нафту в трубопровід. Українські колеги попросили нас прийняти цю нафту, щоб запобігти подальшому ускладненню ситуації та поширенню пожежі», – сказав Гернаді в інтерв’ю пізно ввечері в понеділок.

«Ми прийняли 35 000 тонн української нафти, які надійшли через нафтопровід “Дружба” протягом 2-3 днів».

Посольство України в Будапешті заявило пізно в понеділок, що «можливість і терміни проведення ремонтних робіт трубопроводу повністю залежать від безпекової ситуації», оскільки Росія продовжує свої атаки.

Гернаді також повідомив, що цього року неодноразово тестуватимуть пропускну спроможність Адріатичного нафтопроводу, який є альтернативою «Дружбі» для постачання морської нафти з Хорватії.

Основний нафтопереробний завод MOL в Угорщині наразі працює приблизно на 40% нижче від своєї потужності через пожежу, що сталася торік, і така ситуація триватиме до серпня, додав Гернаді.