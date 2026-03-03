fbpx
Вторгнення Росії в Україну

СБУ заочно повідомила про підозру ще двом суддям рф, які безпідставно призначають тюремні строки українським військовополоненим

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до СБУ заочно повідомила про підозру ще двом суддям рф, які безпідставно призначають тюремні строки українським військовополоненим

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох російських суддів Південного окружного військового суду рф – Гургена Довлатбекяна та Артема Шалаєва.

Як встановило розслідування, фігуранти у грудні та листопаді 2024 року незаконно призначили по 18 років ув’язнення двом полоненим воїнам Сил оборони нашої держави.

За матеріалами справи, потерпілі входили до однієї з бригад Національної гвардії України і брали участь в обороні Маріуполя на початку повномасштабної війни.

Читайте також:  Після терактів МВС та СБУ заявили про потребу регулювати Telegram

Щоб відправити українських захисників до російських тюрем, Довлатбекян і Шалаєв інсценували псевдосудовий процес та висунули проти військових неправдиві та безпідставні звинувачення.

Таким чином російські судді грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, згідно з якими постраждалі сторони є комбатантами збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Довлатбекяну та Шалаєву про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Читайте також:  СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова і затримали неповнолітнього агента гру рф

Оскільки обидва рашисти перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і притягнути до кримінальної відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Переглядів: 5

Читайте також: