Пригадуєте ще таку блогериню Таїсію Маламан-Онацьку, псевдо di.rubens? Ну оту саму, яка на камеру на Алеї Небесної сотні розповідала що найкраща країна то Росія? А потім судилася з полковником Штефаном за допомогою медведчуківців? Згодом відчалила до Росії.

Стрічка повідомляє – затримана поліцією в Санкт-Петербурзі. За те що народилася в Києві і відмовилася зразу проїхати з рос-ментами для з’ясування.

Я певно не звернув би увагу. Але щось кучно пішло. В Росії менти вивернули свіжопрооперовану руку Татьяні Монтян, нині фігуранту російського списку терористів. Сепаратист Рогов плачеться що коли він написав у Телеграмі про свавілля російського гауляйтера Запорізької області Балицького, проти нього подали заяву про дискредитацію російської армії. Тепер от мадмуазель Маламан повідомили, що народившись у Києві, треба робити “ку” три рази в бік народу богоносця – не замислюючись.

Нагадує старе з американської кінокомедії: “Нас затримали тому що ми були чорними о 18-00…”

А все просто. Москва показує своє справжнє ставлення до українців – і пофіг де як і в яких позах вони любили Росію раніше. Більше скажу, я переконаний що таких от перебіжчиків-малоросів, росіяни зараз будуть ненавидіти ще більше ніж тих українців що б’ються зараз за Україну зі зброєю у руках. Точніше так. На малоросах що перебігли до Росії, росіяни зараз будуть виміщати всю злість через те що не можуть подолати нас.

Бо ніколи вони не вважали українців одним народом – тільки унтерменшами. Такі як Монтян або Маламан для них такі самі унтерменші як і всі інші. Тільки вони до них самі прибігли. Тож мусять насолоджуватися.

Хотіли в Росію – це вона. Прийде час – ще й тризуби на одежі носити примусять.

От саме тому для мене не існувало питання що робити, коли окупанти увірвалися до України – тому я чотири роки у ЗСУ. В тому що буде так – я не сумнівався.