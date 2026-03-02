Історія рпц: Патріарх кіріл — агент «Михайлов»? (ВІДЕО)

ПЦ і КГБ — союз, який почався ще у 1943 році зі «сталінського томосу». Як НКВД реанімувало церкву, щоб повністю підпорядкувати її кремлю? Хто такі «єпископи-агенти» з псевдонімами «Топаз», «Михайлов» і «Петров»?

Як православ’я стало інструментом совєцької пропаганди, а згодом — зброєю руского міра проти України? У відео — архіви СБУ, викриття агентури в рясах, історія гундяєва (патріарха кіріла) та трансформація РПЦ від структури КГБ до ідеологічної опори путіна.

Про розкішні «Чайки», сексотів у храмах, Києво-Печерську лавру, УПЦ МП та заклики стерти українську націю.

Це історія про те, як совєцькі спецслужби створили церковного спрута, що діє й досі.