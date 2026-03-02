На війні з рф загинула Марія Бігун, військовослужбовиця 241-ї бригади ТрО

Під час виконання бойового завдання загинула Марія Бігун, військовослужбовиця 241-ї бригади ТрО. Про це написав її партнер Сергій Соловей, який служив із нею.

Сергій написав, що Марійка була маленька на зріст, але з величезним серцем. Вона вміла любити так, що цієї любові вистачало на всіх.

А ще була дуже сильною, долала по 10 кілометрів, форсуючи річку, несучи в руках каністри і дрони, завжди була вмотивована і просто спокійно робила свою справу.

“А ще вона була дуже Смілива, з великої літери, вона йшла туди куди не кожен би пішов, хотіла бути на рівні з усіма, але завжди була на дві голови вище, хотіла всім довести що маленька дівчинка здатна на все, так воно і було”, – написав Сергій.

Вічна пам’ять Героїні