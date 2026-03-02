Ліквідована волонтерка армії рф Ірина Шкітова

На окупованому Запоріжжі ліквідована волонтерка з Ростова Ирина Шкитова на дорозі між окупованими Василівкою та Бердянськом. По її машині завдав удару дрон.

Шкитова організовувала та особисто доставляла оркам «гуманітарну» допомогу на окуповані території. Також вона займалася зомбуванням дітей та підлітків у дусі “русского мира”.

Разом зі Шкитовою до Hyundai їхала ще одна волонтерка — Ирина Чорноус. У неї осколкові поранення обох ніг, спини, сідниці та черепа, а також рвана плечі та опік обличчя. Вона перебуває у лікарні.