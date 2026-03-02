Від сьогодні паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003–2007 років виводять з обігу

Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків готівкою за товари, послуги і платіжних операцій.

Надалі в розрахунках використовуватимуть лише відповідні монети – вони повністю замінюють ці купюри.

Нацбанк повідомляє, що обміняти купюри можна:

в усіх відділеннях банків України – до 26 лютого 2027 року;

в Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ – до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку – зараз безстроково.

«Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними», – прокоментували в НБУ.