Путін відреагував на ліквідацію Хаменеї та висловив співчуття іранському режиму

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Президент Росії охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права”, – цитує російського диктатора одне з російських інформагентств.

Також Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам’ятатимуть як “видатного державного діяча”, який “зробив величезний внесок у розвиток відносин” між Москвою та Тегераном. Він окремо висловив співчуття та підтримку рідним та близьким Хаменеї, а також уряду та народу Ірану.

Тим часом стало відомо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан живий. Іранські провладні медіа оприлюднили його заяву.

“Убивство Хаменеї рівносильне відкритому оголошення війни мусульманам, зокрема шиїтам у всьому світі”, — наголосив він.

Сьогодні Іран, окрім американських, обстріляв також британські військові бази на Кіпрі. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

“Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази”, — при цьому зазначив він.

Британський міністр додав, що “це показує, наскільки нерозбірливою є іранська відплата”. Він зауважив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей Ірану в Бахрейні.

“Деякі з них перебували за декілька сотень ярдів від ракетних ударів”, — повідомив Гілі.

Також у неділю Ізраїль знову атакував Іран. Вибухи пролунали в кількох районах Тегерана. Пресслужба Збройних сил Ізраїлю поінформувала, що це удар по штаб-квартирі іранського терористичного режиму в Тегерані.

“Уперше з початку операції “Ревучий лев” військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана. Протягом минулої доби ми завдали масштабних ударів, щоби встановити повітряну перевагу та прокласти шлях до Тегерана”, — зазначили у ЦАХАЛ.