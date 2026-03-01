Поліція розшукує зниклу 15 – річну дівчину Тамару Бутучел

Березівським районним відділом поліції встановлюється місцезнаходження 15-річної Бутучел Тамари, яка сьогодні, 28 лютого, приблизно о 19 годині зникла з місцевого дитячого закладу.

Прикмети: зріст приблизно 170 см, худорлявої статури, волосся чорне довге пряме.

Була одягнена: в рожеву піжаму та шорти.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону 097 574 22 92 або на спецлінії 102 чи 112.