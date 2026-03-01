Мільйони іранців святкують смерть аятоли Хаменеї на вулицях міст (ВІДЕО)

Мільйони іранців заповнили вулиці міст, відзначаючи смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, про загибель якого офіційно повідомило державне телебачення після авіаударів США та Ізраїлю.

Про це пишуть The New York Times, Bloomberg.

Попри те, що державне телебачення Ірану транслює вірші з Корану та оголосило національну жалобу, реальна ситуація на вулицях кардинально відрізняється від офіційної картинки.

Соціальні мережі заполонили відео з Тегерана та інших великих міст, де тисячі автомобілів утворили затори, беззупинно сигналячи на знак радості. На опублікованих кадрах видно натовпи людей, які танцюють, співають та запускають феєрверки, святкуючи кінець 37-річного правління Хаменеї.



Для мільйонів молодих іранців, народжених після 1989 року, Хаменеї був єдиним правителем, якого вони знали. Його режим асоціювався з тотальною цензурою, жорстокими катуваннями, вбивстами протестувальників та економічною кризою, що змусило мільйони громадян покинути країну.

Влада Ірану заблокувала доступ до інтернету та майже добу поширювала повідомлення про те, що інформація про смерть Хаменеї є “психологічною операцією Заходу”. Втім, близько третьої години ночі 1 березня державне телебачення підтвердило його смерть.

Хаменеї зосередив у своїх руках абсолютну владу, яку він успадкував від засновника ісламської республіки аятоли Хомейні. Протягом десятиліть він придушував будь-які прояви незгоди.

У 2009 році під час протестів іранці вперше почали масово закликати до його смерті. Останній великий виклик його владі відбувся у січні 2026 року, коли сили безпеки за наказом Хаменеї вбили десятки тисяч демонстрантів під час загальнонаціональних протестів.

Нагадаємо вам, що масштабна операція проти Ірану раптово почалася вранці 28 лютого. США та Ізраїль почали її, аби знищити ракетну інфраструктуру країни, зокрема ядерні об’єкти, сховища ракет та пускові установки, а також військовий флот Ірану.

Вчора офіційно Саудівська Аравія та ОАЕ приєднуються до США та Ізраїлю у конфлікті проти Ірану і будуть завдавати ударів.

Також нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.