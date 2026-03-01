Верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю: в Ірані оголошено 40-денну жалобу

Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

Про це заявило інформаційне агентство ісламської республіки (IRNA).

Зазначається, що аятола загинув уранці 28 лютого. Разом з ним були ліквідовані його ключові соратники. Серед вбитих називають впливового колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані та командувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура.

Крім того, іранські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльсько-американських ударів загинули дочка, онука, невістка та зять Хаменеї.

Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.

Ізраїль і США дочекалися унікального моменту і провели безпрецедентну операцію з ліквідації політичних і військових лідерів Ірану, в тому числі і аятолли Алі Хаменеї.

Як пише The Wall Street Journal, ізраїльська та американська військова розвідка довго спостерігали і чекали зустрічі високопоставлених політичних і військових лідерів Ірану, на якій їх усіх можна було б ліквідувати одночасно, і така унікальна можливість випала в суботу. Розвідка виявила не одну, а три зустрічі. Також було виявлено місцезнаходження верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

“Момент був настільки унікальним, що американські та ізраїльські військові літаки завдали ударів при світлі дня. Ізраїльські винищувачі скинули 30 бомб на резиденцію Хаменеї, залишивши її обгорілою і зруйнованою”, – зазначає видання.



Хто буде керувати Іраном?



Згідно з даними The New York Times, аятола Хаменеї заздалегідь розробив стратегію збереження режиму, передавши управління країною своєму близькому союзнику Алі Лариджані.

Для забезпечення стабільності в разі своєї загибелі або недоступності він уповноважив вузьке коло осіб приймати рішення, визначивши чотири рівні наступності. Серед ключових фігур плану згадуються спікер парламенту Галібаф, військовий радник Сафаві та керівник апарату Хеджазі, хоча ізраїльська сторона заявляє про ліквідацію останнього.

Читайте також на “Цензор.НЕТ”: Гутерріш на Радбезі ООН закликав США та Іран повернутися за стіл переговорів

Можливі наступники Хаменеї



Ще під час минулорічної війни з Ізраїлем Хаменеї назвав трьох можливих наступників:

глава судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї;

заступник глави адміністрації Хаменеї Алі Асгар Хеджазі;

релігійний діяч Хасан Хомейні (онук попередника Хаменеї, засновника Ісламської республіки Рухолли Хомейні).

За даними видання, один із синів Хаменеї, Моджтаба, користується підтримкою деяких фракцій, проте сам Хаменеї не хотів, щоб посада Верховного лідера передавалася у спадок.

Наразі Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: удар готує Корпус вартових ісламської революції, ця операція обіцяє докорінно змінити розстановку сил на Близькому Сході.

Серед пріоритетних цілей Тегеран назвав:

американські військові об’єкти на Близькому Сході, зокрема бази у Іраку та Сирії;

“сіоністське утворення” Ізраїль;

центри ухвалення рішень, причетні до ліквідації верховного лідера.

“Ми змусимо Америку і сіоністське утворення пошкодувати про це. Наша відповідь буде настільки потужною, що змусить Вашингтон та Тель-Авів капітулювати”, – наголосив Пезешкіан, – “справу Хаменеї буде продовжено”.