Активіст русинського руху на Закарпатті Степан Сікора паплюжить честь Українських національних Героїв (ВІДЕО)

Український громадський активіст, голова громадської організації «Світанок», співзасновник проєктів «Деколонізація. Україна» та «Мова. Харків» Вадим Віталійович Поздняков, який під час російсько-української війни займається декомунізацією та дерусифікацією в Україні опублікував допис та інтерв’ю закарпатському блогеру Олександру Лендяку, на якому активіст т.з. русинського руху – Степан Сікора агресивно висловився щодо українських національних героїв.

“Зневага до пам’яті борців за волю України в етері закарпатського блогера Лендяка.
Нещодавно вийшло інтерв’ю з активістом т.з. русинського руху – Степаном Сікорою, де він агресивно висловився щодо українських національних героїв.

  • Роман Шухевич по факту є зрадником?
  • По факту так.
  • Волошин зрадив державі. Карпатська Україна це таке ж сепаратистське утворення території Чехословаччини, як ЛНР і ДНР.
    Звертаємося до СБУ, аби вони надали оцінку подібним висловлюванням. Ніхто не має права паплюжити честь героїв нашої нації.
    Також закарпатці пам’ятають інший факт біографії пана Сікори: у червні 2009 року в санаторії «Перлина Карпат», директором якого він був, отруїлися 65 дітей зі столиці. Попри суспільний резонанс, завдяки своїм звʼязкам Сікорі тоді вдалося уникнути відповідальності” – написав громадський діяч Вадим Поздняков.
Нагадаємо вам, що у 2023 році закарпатські ЗМІ повідомляли, що русин та політичний блогер Віктора Медведчука, і за сумісництвом, шеф-редактор видання «Фенікс-слово» Степан Сікора, будучи «покірним слугою» народного депутата Віктора Балоги, Степан Сікора приєднався до команди захисників сепаратиста Сидора.

У своєму виданні Степан Сікора каже, що «хтось із вищого керівництва держави вирішив одним «скопом» ліквідувати Українську Православну Церкву, яка довгий час називалась УПЦ МП». Він стверджує, що саме це і є тим фактором, що розпалює міжрелігійну ворожнечу.

