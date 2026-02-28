У Києві суд на п’ятому році війни підтримав УПЦ мп і забрав храм у ПЦУ

Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь громади Української Православної Церкви московського патріархату (УПЦ мп) у справі про храм Різдва Пресвятої Богородиці в смт Іванків Київської області. Апеляційна інстанція скасувала попереднє рішення першої інстанції, повністю задовольнивши вимоги настоятеля УПЦ мп, і визнала недійсним статут у новій редакції, на підставі якого було проведено перереєстрацію релігійної громади в ПЦУ.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі адвокат УПЦ мп протоієрей Микита Чекман 26 лютого 2026 року, дана перереєстрація була здійснена з численними порушеннями. Серед таких порушень відзначається участь у зборах, що послужили підставою для зміни канонічного підпорядкування, осіб, які не належать до релігійної громади. Ба більше, серед зазначених учасників значилися люди, які на той момент уже були померлими.

Ці незаконні дії з перереєстрації стали причиною для подальшого захоплення храму 21 травня 2022 року, коли рейдери з ПЦУ захопили храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Іванкові, спираючись на суперечливі рішення про перереєстрацію та діючи за підтримки поліції та територіальної оборони.

Рішення апеляційного суду набуло законної сили негайно. Протоієрей Микита Чекман висловив надію на реальне виконання цього рішення і фактичне повернення святині законній релігійній громаді, завершивши своє звернення словами: “Дякуємо всім за підтримку і молитви. З нами Бог!”.

Нагадаємо вам, що 20 лютого 2026 року віряни ПЦУ замінили замки на дверях Миколаївського храму у селі Щасливе Бориспільської єпархії Української Православної Церкви.



Як зазначають православні віруючі УПЦ мп із села Щасливе, ще в серпні християни ПЦУ провели збори, на яких проголосили про перехід релігійної громади храму до ПЦУ. Натомість проросійські прихильники московського патріархату не здалися, а провели свої “законні” збори і підтвердили своє бажання залишатися вірянами УПЦ мп.

21 лютого, коли стало відомо, що храм перейшов до ПЦУ, то до святині прибули настоятель та парафіяни УПЦ мп. Повідомляють, що на місці подій було також багато поліції, одягнених у військову форму осіб, молодиків та мешканців інших сіл.