США та Ізраїль здійснили «превентивний» напад на Іран (ВІДЕО)

28 лютого Ізраїль заявив, що в суботу розпочав превентивний напад на Іран, що підштовхнуло Близький Схід до відновлення військового протистояння та ще більше послабило надії на дипломатичне вирішення тривалої ядерної суперечки Тегерана із Заходом.

Про це повідомляє Reuters.



Газета «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на американського чиновника повідомила, що США завдають ударів по Ірану. Джерело повідомило агентству «Рейтер», що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не перебуває в Тегерані та був переведений у безпечне місце.

Атака, яка сталася після 12-денної повітряної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.



«Держава Ізраїль розпочала превентивний напад на Іран, щоб усунути загрози для Держави Ізраїль», – заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац.

Ізраїльський представник оборонного відомства заявив, що операцію планували місяцями у координації з Вашингтоном, а дату початку було визначено кілька тижнів тому.





Іранські ЗМІ повідомляють, що в суботу в Тегерані було чути вибухи, а близько 08:15 за місцевим часом по всьому Ізраїлю пролунали сирени. Військові заявили, що це було проактивним сигналом тривоги, щоб підготувати населення до можливості ракетного удару.



Ізраїльські військові оголосили про закриття шкіл та робочих місць, за винятком життєво важливих секторів, а також про заборону на використання громадського повітряного простору. Ізраїль закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів, а адміністрація аеропортів попросила громадськість не відвідувати жодного з аеропортів країни.



США та Іран відновили переговори у лютому, намагаючись вирішити багаторічну суперечку дипломатичним шляхом та запобігти загрозі військового протистояння, яке може дестабілізувати регіон.



Ізраїль, однак, наполягав на тому, що будь-яка угода США з Іраном має включати демонтаж ядерної інфраструктури Тегерана, а не лише зупинку процесу збагачення, і лобіював Вашингтон, щоб включити до переговорів обмеження на ракетну програму Ірану.

Іран заявив, що готовий обговорити обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, але виключив пов’язування цього питання з ракетами.

Тегеран також заявив, що захищатиметься від будь-якого нападу.

Воно попередило сусідні країни, де розміщені американські війська, що завдасть ударів по американських базах, якщо Вашингтон завдасть удару по Ірану.

Нагадаємо, що низка країн закликали своїх громадян і послів покинути Іран. Фінляндія, Австралія, Сербія, Польща, Швеція, Індія, Кіпр, Сінгапур, Німеччина та Бразилія порадили громадянам уникати поїздки до Ірану та покинути країну тим, хто перебуває там.

Також 27 лютого 2026 року Державний департамент США оголосив евакуацію з американського представництва в Ізраїлі осіб, не зайнятих в екстрених ситуаціях, і членів їхніх сімей у зв’язку з ризиками для безпеки.



У червні США приєдналися до ізраїльської військової кампанії проти іранських ядерних об’єктів, що стало найпрямішою військовою акцією Америки проти Ісламської Республіки в історії.



Тегеран відповів ракетним ударом по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі, найбільшій на Близькому Сході.



Західні держави попередили, що проект балістичних ракет Ірану загрожує регіональній стабільності та може призвести до появи ядерної зброї, якщо буде розроблено. Тегеран заперечує прагнення створити атомні бомби.