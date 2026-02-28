Офіційно Саудівська Аравія та ОАЕ приєднуються до США та Ізраїлю у війні проти Ірану: що відбувається на Близькому Сході

Офіційно Саудівська Аравія та ОАЕ приєднуються до США та Ізраїлю у конфлікті проти Ірану і будуть завдавати ударів.

Іранці – красені, вміють собі друзів створювати. Давайте ще по турках засадіть. Там же недалеко.

Масштабна операція проти Ірану раптово почалася вранці 28 лютого. США та Ізраїль почали її, аби знищити ракетну інфраструктуру країни, зокрема ядерні об’єкти, сховища ракет та пускові установки, а також військовий флот Ірану.

Окрім того, ціллю є ключові фігури іранського режиму.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що американо-ізраїльські атаки були спрямовані проти дедалі більшої кількості міст та об’єктів по всьому Ірану.

Стовпи диму можна було побачити над Тегераном через прямі удари, повідомлялося про вибухи у великих містах Ісфахан, Шираз та Тебріз або поблизу них.

Вибухи також були в кількох західних містах, а також навколо портових міст Перської затоки, які мають велике значення для нафтової торгівлі Ірану, включаючи Асалуйє.

Декілька високопоставлених командирів КВІР та іранських політиків загинули внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Таку інформацію наводить кореспондент Reuters Філ Стюарт з посиланням на іранське джерело.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Різні медіа повідомляють про вибухи в Бахрейні та в Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах, де розташовані американські військові бази.

Іранське державне телебачення заявило, що Збройні сили країни атакували чотири американські військові об’єкти в регіоні. За повідомленням мовника, під ракетні удари потрапили авіабаза Аль-Удейд у Катарі, база Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також штаб-квартира П’ятого флоту США в Бахрейні.

Іран стверджує, що завдав ударів по військових об’єктах США в кількох країнах Перської затоки, а також запустив ракети у бік Ізраїлю.

Звуки вибухів лунали у кількох країнах.

Іран запустив десятки балістичних ракет у бік Ізраїлю, повідомляє Nour News, видання, пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Повідомлень про жертв немає.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що мішенями були авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та військово-морська база США в Бахрейні. За даними іранських державних ЗМІ, також була атакована авіабаза Муваффак Аль-Салті в Йорданії, а також база США на півночі Іраку.

Збитки все ще з’ясовується: кілька ракет було випущено по Об’єднаних Арабських Еміратах і перехоплено. За даними офіційного інформаційного агентства ОАЕ, уламки ракети впали в житловому районі та вбили одну цивільну людину.

Одна ракета вразила об’єкт ВМС США в штаті Бахрейн. Повідомлень про жертв не надходило.

Катарський чиновник заявив, що Катар перехопив дві іранські ракети над країною.

Начальник Генерального штабу Кувейту заявив, що “системи ППО зачепили ракети, що летіли”.

Йорданські військові стверджують, що протиповітряна оборона успішно перехопила дві балістичні ракети, спрямовані на Королівство.

За даними Al Jazeera, влада Катару – ще однієї країни, де розміщена база США – розіслала мобільні сповіщення із закликом залишатися вдома. Раніше міністерство оборони Катару повідомило, що його системи протиповітряної оборони перехопили іранські ракети.

Також надходять повідомлення про вибухи в Кувейті, де також дислоковані американські військові. За окремими оцінками, у країні перебуває до 13 500 військовослужбовців США.

Бахрейн підтвердив, що штаб-квартира П’ятого флоту ВМС США в столиці Манамі зазнала нападу.



