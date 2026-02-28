Міноборони України оголосило конкурс на посаду – “інструктор”

В першу чергу фахівців мотивують фінансово.

Більш ніж 100 заявок подали охочі посісти інструкторські посади за тиждень від старту проєкту “На досвіді”, – повідомляє МО України.

Загалом за цей час надійшло 127 відгуків. При цьому 89 заявок надійшли на вакансію “інструктор БЗВП” та 38 – “інструктор інструкторів”. Частина кандидатів подавалася на обидві вакансії.

Понад 40 кандидатів пройшли на другий етап співбесіди.

Набір на проєкт “На досвіді” триває. Для участі запрошуються військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, ветерани та ветеранки, які мають бажання передавати власний бойовий досвід та формувати нові стандарти підготовки в Українському війську.

Можна вибрати одну з посад:

– інструктор з базової загальновійськової підготовки;

– інструктор для інструкторів з різних напрямів: тактичної медицини, інженерної справи та топографії, а також тих, хто може викладати фахово тактичну і вогневу підготовку.

Майбутнім інструкторам гарантується грошове забезпечення до 51 000 гривень залежно від рівня підготовки та сертифікації, проживання не тільки в навчальному центрі – час на родину та відновлення, а також низка інших переваг. Можлива служба як за мобілізацією, так і за контрактом.

Нагадаємо, 17 лютого стартував пілотний проєкт “На досвіді” для військових та ветеранів, які хочуть служити на інструкторських посадах. Це спільна ініціатива Міністерства оборони, благодійного фонду “Повернись живим”, рекрутингової платформи Lobby X та Командування Сухопутних військ. ЇЇ метою є підвищення спроможності військової освіти та підготовки через збільшення кількості інструкторського складу.

Дізнатися деталі проєкту та податися на вакансії можна на сайті www.bzvp.lobbyx.army