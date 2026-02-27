Викрили розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили ще одну схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на проведення аварійно-відновлювальних робіт Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів.

Як встановило розслідування, до організації «схеми» причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн.

За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману «різницю» розподілили між усіма учасниками «схеми».

Виявилось, що підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища за ринкову.

Таким чином, протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

Ініційовані Службою безпеки спеціалізовані експертні дослідження підтвердили завдання збитків державному підприємству на вище зазначену суму.

Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки.

Також у ділків виявлено понад 19 млн грн готівки.

Наразі шістьом фігурантам, серед них троє організаторів «схеми», двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.