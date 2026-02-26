УПЦ московського патріархату через незаконні зміни до реєстру викрала храм часів Гетьмана Богдана Хмельницького

Прокурори Кременецької окружної прокуратури звернулися до Господарського суду з позовом про повернення у власність держави пам’ятки архітектури національного значення — Покровської церкви у селі Старий Почаїв Кременецького району на Тернопільщині.

Прокурори встановили, що у 2018 році державний реєстратор однієї з селищних рад Кременецького району незаконно вніс зміни до реєстру. Внаслідок цих дій релігійна організація Тернопільської єпархії УПЦ МП отримала право приватної власності на комплекс будівель та храм, який за законом має належати державі.

Об’єктом спору є Покровська церква (Церква Покрови Божої Матері), побудована в 1643 році. Ця дерев’яна церква на кам’яному фундаменті, зведена без жодного залізного цвяха, є витвором майстрів волинської школи. Вона є пам’яткою архітектури національного значення.

Прокуратура вимагає скасувати неправомірне рішення реєстратора та забезпечити державі можливість вільно розпоряджатися своїм майном.

Суд відкрив провадження у справі.