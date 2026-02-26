На Волині прикордонники затримали громадянина Іспанії, який намагався незаконно потрапити до Польщі

Учора в Ковельському районі військовослужбовці відділу «Рівне» затримали іноземця, який мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Інформацію про появу невідомого чоловіка у прикордонні наряд отримав завчасно. На пошуки негайно вирушила група реагування, яка виявила та затримала ймовірного порушника неподалік державного рубежу.

Охоронці кордону з’ясували, що іноземець проживав на території України уже кілька років. З його слів, чоловік втратив документи, саме тому вирішив потрапити до ЄС в обхід пункту пропуску.

Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для встановлення всіх обставин правопорушення. Стосовно нього складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Подальше рішення у справі прийматиме суд.