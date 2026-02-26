В Чехії зникла дитина з України

Згідно з даними поліції, йдеться про 13-річну дівчину Наталію Коваленко з України. Її місцезнаходження наразі невідоме.

База є публічною та регулярно оновлюється. У профілі вказані основні ідентифікаційні дані. Також опубліковане фото для полегшення пошуку.

Про зникнення дівчини з району Розтока-у-Праги повідомила її мати. За інформацією поліції, востаннє вона бачила свою доньку в неділю, 22 лютого, повідомивши, що того ж дня Наталія пішла на прогулянку зі своєю подругою, від якої мала повернутися додому.

Однак Наталія написала матері в неділю ввечері, що залишиться з подругою та повернеться в понеділок, 23 лютого. Вона продовжувала ці обіцянки повернення додому до вівторка, 24 лютого, коли цього дня написала матері з соціальної мережі, що не хоче повертатися додому.

Відтоді зникла дівчина не виходить на зв’язок, а її телефон вимкнений. Зникла Наталія має зріст близько 165 см, середньої статури. У неї блакитні очі, довге світле волосся. На ній має бути біла куртка, чорні штани, чорна футболка та біле взуття.

Поліція закликає громадян звертатися за номером 158 у разі будь-якої інформації. Також можна повідомити дані у найближчому відділенні поліції.

У повідомленні зазначено, що розшук не класифікується як пов’язаний із небезпечним злочином. Водночас правоохоронці наголошують на необхідності оперативного реагування.